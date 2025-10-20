به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه‌های شهرستان چرام از اجرای مرحله دوم رزمایش مهر همدلی در بخش سرفاریاب خبر داد.

فاطمه تشکری گفت: در مرحله دوم رزمایش مهر همدلی به مناسبت آغاز سال تحصیلی و با همکاری قرارگاه اجتماعی محرومیت زدایی تهران در این مرحله نوشت افزار و دیگر لوازم موزد نیاز دانش آموزان نیازمند در بخش سرفاریاب تهیه شد.

تشکری افزود: در این مرحله تعداد ۵۰۰ بسته نوشت افزار، کیف، کفش و لباس به ارزش ۵۷۰ میلیون تومان بین دانش آموزان نیازمند در بخش توزیع شد