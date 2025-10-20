به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و رییس ستاد انتخابات شورا‌های استان گفت: فرآیند دریافت گواهی عدم سوءپیشینه برای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه آغاز شد و داوطلبان باید در اسرع وقت برای دریافت این گواهی اقدام کنند.

حسینی‌جو افزود: مهلت استعفا و تحویل مدارک مربوط به داوطلبان شورا‌های روستایی از ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان تعیین شده است و داوطلبان موظفند در این بازه زمانی، مدارک لازم از جمله گواهی عدم سوءپیشینه را ارائه دهند.

حسینی‌جو با اشاره به الکترونیکی بودن فرآیند انتخابات شورا‌های شهر و روستا تصریح کرد: الکترونیکی شدن اخذ و ثبت مدارک باعث تسهیل روند ثبت‌نام، افزایش دقت و صرفه‌جویی در زمان خواهد شد. همچنین حضور به‌موقع داوطلبان در مراحل ثبت‌نام، به برگزاری بهتر و منظم‌تر انتخابات کمک می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت‌های مستمر انجام شده است تا انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان مازندران به صورت سالم، شفاف و قانونی برگزار شود.

ثبت نام برای انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود و انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا هم ۱۱ اردیبهشت سال آینده (۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.