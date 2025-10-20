وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی علیرضا رشیدیان را به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، درمتن حکم سیدعباس صالحی خطاب به علیرضا رشیدیان آمده است:

«نظر به تعهد و تجربیات ارزشمند جناب عالی به‌موجب این حکم به عنوان « رئیس سازمان حج و زیارت » منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال ، ضمن هماهنگی با نماینده محترم ولی فقیه در حج و زیارت و با بهره گیری از توانمندی و ظرفیت نیروهای کارآمد و در جهت تقویت و گسترش برنامه های مرتبط با حج و زیارت و ارائه خدمات به حجاج و متعمرین بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات و معرفت زیارت، موفق و مؤید باشید.

با امعان نظر به اهداف و شرح وظایف سازمان حج و زیارت ضروری است موارد پیوست به عنوان مأموریت و رویکردهای اصلی مورد توجه قرار گیرد.»

همچنین در متن پیوست این حکم نیز آمده است:

۱ ـ پیگیری کلان برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم ۲ ـ رصد تحولات در کشور‌های میزبان «حج» و «زیارت» و تدبیر برنامه‌های راهبردی متناسب با آن ۳- روان سازی و سرعت بخشی به فرایند‌های مرتبط با حج و زیارت ۴ ـ تلاش برای کاهش هزینه‌های حج و زیارت همراه با بهبود خدمات سفر ۵ ـ توسعه زیر ساخت‌های فناورانه با تأکید بر امنیت، سرعت و هوشمندی لازم ۶ ـ بازنگری و اصلاح روش‌های تأمین مالی سازمان و امور مرتبط به حج و زیارت ۷ ـ تسهیل مشارکت بخش خصوصی در امور مرتبط به عمره مفرده و زیارت ۸- تقویت عزت، امنیت و منزلت حجاج و زائران ایرانی ۹-استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی حج و زیارت در روابط ایران با کشور‌های میزبان و جهان اسلام

گفتنی است، از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی علیرضا رشیدیان می توان به نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس سازمان حج و زیارت، استاندار خراسان رضوی، مدیریت بازرسی بعثه مقام معظم رهبری و سمت های اجرایی متعدد در حوزه های گوناگون اشاره کرد.





همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از خدمات و تلاش های علیرضا بیات رییس پیشین این سازمان در مدت مسئولیت تقدیر کرد.

