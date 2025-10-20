پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان زیر پوشش کمیته امداد امام در بوکان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بوکان گفت: در این نمایشگاه، انواع محصولات و تولیدات حاصل از طرحهای اشتغالزایی مددجویان و کارآفرینان تحت حمایت کمیته امداد در قالب ۳۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است.
حسین خضری افزود: برپایی این نمایشگاه با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، ایجاد فرصت فروش برای محصولات مجریان طرحهای اشتغالزایی و ترویج فعالیتهای دانشبنیان در میان مددجویان صورت گرفته است.
خضری، با بیان اینکه این نمایشگاه تا اواسط هفته آینده در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید شهروندان دایر خواهد بود، گفت: امسال با پرداخت بیش از ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی، برای ۶۵ نفر در بوکان فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون ۳۷۸ پرونده دیگر با مجموع ۵۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی آماده معرفی به بانکهای عامل و پرداخت است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بوکان، با اشاره به وضعیت پوشش حمایتی اضافه کرد: درحال حاضر شش هزار و ۲۰۰ خانوار این شهرستان زیر چترحمایتی کمیته امداد امام قرار دارند.