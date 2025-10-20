به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری افزود: گذرگاه رفح نیز برغم وعده ها، بسته است و همانطور که از ابتدا گفته می‌شد رژیم صهیونیستی، نقض عهد کرده و آمریکا هم این تجاوز را با بی‌عملی، تایید می‌کند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین با اشاره به برگزاری نشست غیرمتعهد‌ها گفت: برگزاری این نشست، نشان دهنده مقابله ۱۲۰ کشور با یکجانبه گرایی و حمایت از موضوع هسته‌ای ایران بود.

وی افزود: در این نشست همچنین تاکید شد که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، غیرقانونی است.

آقای بقائی همچنین، درگیری‌های افغانستان و پاکستان را نگران کننده دانست و با اشاره به بی ثباتی ناشی از این درگیری‌ها در پیرامون کشورمان تاکید کرد: ایران از توافق آتش بس میان این دو کشور همسایه، حمایت می‌کند.

سه کشور اروپایی، مسئول آشفتگی در شورای امنیت

سخنگوی وزارت امور خارجه، عمکرد سه کشور اروپایی در تلاش نافرجام برای اجرای اسنپ بک علیه کشورمان را باعث آشفتگی در شورای امنیت دانست.

آقای بقائی در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما درباره برخی هجمه‌ها و روایت‌های نادرست علیه رابطه راهبردی ایران و روسیه گفت: ما در ماه‌های اخیر تلاش کردیم که طرف مقابل را متوجه کنیم که اسنپ بک، صرفا موضوعات را پیچیده‌تر می‌کند و راه کار حساب نمی‌شود. تحریم‌ها به صورت غیرقانونی بازگشت، اما مخالفت دو عضو شورای امنیت نشان می‌دهد که این شورا نتوانسته درباره بازگشت تحریم‌ها تصمیمی اتخاذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: روسیه و چین تاکید کردند که بازگشت تحریم ها، غیرقانونی است و اساسا سه کشور اروپایی به علت اینکه ناقض برجام بوده‌اند، نمی‌توانند به اسنپ بک متوسل شوند. این موضع گیری‌ها به این معنی است که قطعنامه ۲۲۳۱ از ۲۶ مهر خاتمه یافته است.

آقای بقائی، مسئولیت آشفتگی در شورای امنیت را متوجه سه کشور اروپایی دانست و از جامعه جهانی خواست به چند کشور، اجازه ندهند که از ساز وکار‌های حقوقی جهانی، سوء استفاده کنند.

ادعای اروپا برای از سرگیری مذاکره با ایران، شرم آور است

سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعای اروپا برای از سرگیری مذاکره با ایران را شرم آور دانست.

آقای بقائی در نشست خبری گفت: شواهدی وجود دارد که خود اروپا اعتراف می‌کند که اراده لازم و توانایی کافی را برای مذاکره با ایران ندارد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره فرجام قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد: این قطعنامه ۲۶ مهر، خاتمه یافت، اما حقوقی که این سند برای ایران به رسمیت شناخته از بین نمی‌رود، به عنوان نمونه؛ حق غنی سازی برای ایران.

وی افزود: تلاش نکردن ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز در آن قعطنامه بود و اکنون هم موضع ایران همین است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین روند همکاری‌های ایران و روسیه را رو به رشد دانست و اظهار داشت: موافقتنامه بلند مدت، موضوع‌های مختلفی را پوشش می‌دهد. روسیه و ایران در چارچوب توافق‌های قبلی به همکاری‌های شان به طور جدی ادامه خواهند داد به ویژه از این منظر که تهران و مسکو، بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی را غیرقانونی می‌دانند.

آقای بقایی درباره موضع ایران درباره آتش بس در غزه هم گفت: نگرانی ایران از نقض آتش بس از سوی صهیونیست‌ها در غزه بنا بر تجربه‌های گذشته مثل نقض مکرر آتش بس در لبنان است.