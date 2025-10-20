به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی، گفت: ۲۷۰ تن برنج باستانی سفید نیم‌پز هندی دانه‌بلند "۱۵۰۹" برای مصرف خانوار‌ها از محل ذخایر راهبردی، متناسب با موجودی انبار‌ها و با قیمت درب انبار به منظور عرضه در سطح استان زنجان توزیع می‌شود.

زمانی افزود: این میزان برنج با هدف تأمین نیاز خانوار‌ها و ایجاد تعادل در بازار اقلام اساسی در بسته‌بندی ۱۰ کیلویی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در شبکه‌های توزیعی استان زنجان عرضه می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس این مجوز، گروه‌های مشتریان شامل صنوف توزیعی، مراکز خیریه و بهزیستی، تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند نسبت به جذب و خرید این محصول اقدام کنند.

ولی اله زمانی عنوان کرد: مهلت جذب برنج تخصیصی تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است. عرضه و توزیع این محموله‌ها تحت نظارت دستگاه‌های متولی و از طریق سامانه‌های رسمی انجام خواهد گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه توزیع کالا‌های اساسی استان توسط مباشرین انجام می‌شود، گفت: عاملین توزیع بعد از معرفی سازمان جهاد کشاورزی و دریافت برنج نسبت به انجام بسته بندی اقدام کرده و کالای مورد نیاز مردم را در مراکز فروش توزیع می‌کنند.