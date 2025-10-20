به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در جلسه حمایت و صیانت از امنیت روانی و اجتماعی شهروندان که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و با حضور دادستان مرکز استان، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی وفرماندار ارومیه و تعدادی ازمدیران کل حوزه امنیتی و اجتماعی برگزار می‌شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت شهدای عزیز در جهت استقرار امنیت در کشور جان شیرین خود را تقدیم نظام و انقلاب کردند و این امر مسولیت خدمتگزاران نظام را چندین برابر می‌کند.

عتباتی به جایگاه ویژه استان آذربایجان غربی در تامین امنیت عمق کشور اشاره و گفت تامین امنیت استان کار بسیار ارزشمند است در عین حال حساس و پیچیده و نیاز به توجه ویژه دارد.

مقام ارشد قضایی استان به حیله و حربه‌های دشمن از بدو انقلاب اشاره و گفت دشمن تلاش می‌کند با دامن زدن به اختلافات قومی_مذهبی در استان موجبات اختلال در امنیت روانی و اجتماعی شهروندان و برهم خوردن امنیت کشور را فراهم کند.

عتباتی افزود شهروندان عزیز استان اعم از ترک و کرد با هوشیاری و بصیرت فتنه‌های دشمنان را نقش برآب کرده‌اند و در همه برهه‌ها دشمن را ناامید کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد دستورات مهم و موثری در استان صادر شده و برای عوامل ایجاد ناامنی روانی پرونده قضایی تشکیل می‌شود و برخورد‌های بازدارنده با رویکرد پیشگیری از بروز موارد مشابه صادر گردیده و موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

عتباتی در پایان به فعالان اجتماعی، ورزشی، صاحبان تریبون وفعالان فضای مجازی هم تاکید کرد در فعالیت‌ها و اظهار نظرات خود مراقبت و دقت بیشتری داشته باشند؛ و درجهت تقویت همدلی و اتحاد و انسجام ملی قدم‌های موثر‌تر بردارند.

در ادامه جلسه حسین مجیدی دادستان مرکز استان هم بر لزوم برخورد جدی با کسانی که امنیت روانی مردم را به هم می‌زنند و به اختلافات قومی دامن می‌زنند و کسانی که از این افراد پشتیبانی مالی یا رسانه‌ای می‌کنند تاکید نمود.

مجیدی همچنین به پلیس فتا دستور داد افرادی را که در فضای مجازی به اختلافات قومی دامن می‌زنند و امنیت روانی شهروندان را دچار اختلال می‌کنند شناسایی و برخورد نماید و در این رابطه هیچ مماشاتی نداشته باشند.

وی در پایان به وحدت و انسجام بین اقوام و مذاهب استان تاکید و هر گونه اقدام سوء در این رابطه را حربه و نیرنگ دشمن برای اختلاف افکنی دانست.

شایان ذکر است در ادامه سایر اعضای جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.