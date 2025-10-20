امروز با آغاز معاملات گواهی سپرده گندله و سایر محصولات، رشد سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه بازار سرمایه تسریع می‌شود. این اقدام به توسعه ابزار‌های مالی و افزایش عمق معاملات بازار کمک شایانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالا خبر، امروز با آغاز معاملات گواهی سپرده گندله و سایر محصولات، رشد سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه بازار سرمایه تسریع می‌شود. این اقدام به توسعه ابزار‌های مالی و افزایش عمق معاملات بازار کمک شایانی می‌کند.

پیش از این، انبار‌های شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، دنیای مس کاشان (برای مس کاتد)، توسعه صنایع روی خاورمیانه (محصول روی)، صنعت تجارت پردیس آذربایجان (میلگرد)، کرمان موتور (خودرو KMCT ۹) و پارس بهین پالایش نفت قشم (قیر) برای معاملات گواهی سپرده پذیرش شده بودند.

با احتساب انبار‌های پیشین شرکت‌های فولاد هرمزگان و معدنی و صنعتی چادرملو، تعداد انبار‌های فعال گندله در بورس کالا به ۷ انبار رسید.

انبار‌های شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان و صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید به فهرست انبار‌های مورد پذیرش بورس کالای ایران افزوده شدند.

بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پنج انبار جدید متعلق به شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی کشور برای راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده گندله سنگ‌آهن پذیرفته شده‌اند.