مس شهربابک درهفته نهم لیگ آزادگان برابر سایپا پیروز شد، اما مس کرمان نتیجه را به نساجی مازندران واگذار کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مس شهر بابک که در این فصل نتایج خوبی را کسب کرده و یکی از مدعیان صعود محسوب می‌شود، دست به کار بزرگی زد و توانست سایپا را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد تا جایگاه خود را در رتبه دوم جدول تثبیت کند.

امید سام کن در دقیقه ۲۰ به زیبایی توانست دروازه نارنجی‌پوشان تهرانی را باز کند و. در ادامه آنها با تمرکز و انسجام بالا از گل زده خود دفاع کردند تا سه امتیاز شیرین و حساس را به حساب اندوخته‌های خود اضافه کنند.

نساجی مازندران در خانه میزبان مس کرمان بود که این بازی با حاشیه‌های فراوانی همراه شد.

در دقیقه ۴۳ مسابقه، علی بای داور بازی، با تأخیر زیاد خطایی به سود مس کرمان اعلام کرد؛ صحنه‌ای که اعتراض شدید کمالوند را به همراه داشت.

سرمربی نساجی معتقد بود که داور با تأخیر در سوت زدن مانع حمله تیمش شده است. داور مسابقه در این لحظه به کنار زمین آمد و به فراز کمالوند کارت زرد نشان داد؛ نکته قابل توجه اینکه با ادامه‌دار شدن اعتراضات سرمربی نساجی، علی بای در عرض چند ثانیه دومین کارت زرد را به کمالوند نشان داد و او را از کنار زمین اخراج کرد.

تیم فوتبال نساجی مازندران با پیروزی یک بر صفر برابر مس کرمان، صدرنشینی خود در لیگ دسته یک را تثبیت کرد.

تنها گل این بازی را احمدرضا محمدنژاد در دقیقه ۶۵ برای تیم نساجی به ثمر رساند.

نتاج هفته نهم لیگ آزادگان:

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

نساجی مازندران ۱ مس کرمان ۰

پارس جنوبی جم ۱ شهرداری نوشهر ۰

فرد البرز ۱ پالایش نفت بندرعباس ۱

مس سونگون ۱ صنعت نفت آبادان ۰

مس شهر بابک ۱ سایپا ۰

آریو اسلامشهر ۱ نود ارومیه ۰

هوادار ۲ نیروی زمینی ۲

نفت و گاز گچساران ۱ داماش گیلان ۰

شناورسازی قشم ۰ بعثت کرمانشاه