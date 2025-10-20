پخش زنده
رئیس سازمان اکو، با اشاره به سابقه تاریخی و فرهنگی زنجان به عنوان پلی ارتباطی میان قارهها، بر ضرورت توسعه همکاریهای منطقهای، استفاده از پتانسیلهای عظیم منابع طبیعی و سرمایه انسانی منطقه برای دستیابی به رشد پایدار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اونتالاپ انالبایف، در مراسم افتتاحیه اجلاس سه روزه اکو در زنجان، توسعه همکاریهای منطقهای و اتحاد کشورهای عضو را برای ترسیم آیندهای بهتر ضروری دانست.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی زنجان، آن را نماد ارتباطات منطقهای معرفی کرد و بر اهمیت ظرفیتهای منطقه در منابع طبیعی و نیروی انسانی برای رشد پایدار تأکید کرد.
انالبایف خواستار تقویت همکاریهای اقتصادی، بهویژه در مسیرهایی مانند کریدور شمال-جنوب، و مشارکت عمیقتر در تجارت شد و از تلاشهای ایران قدردانی کرد.
این اجلاس با هدف معرفی توانمندیهای زنجان در حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی برگزار میشود و در حاشیه آن، نشستهای تخصصی B۲B با حضور سفرا و نمایندگان ۹ کشور عضو، با تمرکز بر پنج کشور هدف اصلی (افغانستان، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و ازبکستان) برای ایجاد ارتباطات تجاری مستقیم برگزار خواهد شد.