سرپرست تعاون روستایی اهواز گفت: به منظور تامین نیاز‌های کشاورزان به نهاده‌های کشاورزی برای کشت پائیزه، ۳ و ۸۰۰ تن کود خریداری و ۳ هزار تن بذر گندم توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرید سجیرات با اشاره به آمادگی کامل اداره تعاون روستایی اهواز جهت تامین نیاز‌های کشاورزان به کود و بذر کشت پائیزه، اظهار کرد: یکی از مهمترین فعالیت‌های تعاون روستایی در ر استای توسعه بخش کشاورزی، تامین نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و بذر است.

وی افزود: در همین راستا ۷۵ درصد از سهمیه تخصیصی خود در زمینه کود که رقمی معادل ۳ هزار و ۸۰۰ تن است را خریداری و به محض ابلاغ از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان کار توزیع آغاز شده است، همچنین جهت جذب مابقی سهمیه شهرستان اقدام خواهیم کرد.

سجیرات یکی دیگر از فعالیت‌های اداره تعاون روستایی در راستای تامین نیاز کشاورزان به نهاده‌های کشاورزی را تامین بذر عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۳ هزار تن بذر گندم در حال بوجاری و توزیع به مقاصد مد نظر است و بذر تولیدی اتحادیه اهواز با توجه به کیفیتی که دارد مطابق طرح تقسیم سازمان جهاد کشاورزی و طبق برنامه به شهر‌های استان ارسال خواهد شد.