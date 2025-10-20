پخش زنده
رئیس کل دادگستری و مدیرکل بازرسی آذربایجان غربی به همراه دادستان مرکز استان از پروژههای عمرانی مهم میراثفرهنگی ارومیه بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با دعوت مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان به همراه روحالله محبوبی مدیرکل بازرسی آذربایجان غربی و حسین مجیدی دادستان مرکز استان از پروژههای عمرانی مهم میراثفرهنگی در ارومیه بازدید کردند.
بازدید از روند اجرای طرح توسعهای موزه باستانشناسی، روند احیا و مرمت مسجد جامع و نیز بازارچه صنایعدستی ارومیه از جمله این پروژهها بودند.