دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دیدار‌های جداگانه با مسئولان فدراسیون‌های بسکتبال و وزنه‌برداری، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین مانند هوش مصنوعی و رویکرد‌های دانش‌بنیان برای توسعه ورزش کشور تأکید کرد و همزمان، تلفیق ایمان و اخلاق با دانش فنی و تکنیک‌های تخصصی را رمز موفقیت ورزشکاران ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در با مسئولان فدراسیون بسکتبال به مناسبت هفته تربیت بدنی، با تقدیر از عملکرد وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم و تجلیل از دکتر حسن‌خانی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، اظهار داشت که ارتباطات بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و این وزارتخانه هموار گردیده است. وی تأکید کرد که کلیه پیشنهادات فنی و تخصصی که به تأیید کارشناسان خبره حوزه ورزش برسد، از طریق کانال‌های رسمی شورا پیگیری و مجوزهای لازم جهت اجرا اخذ خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصویب سند ملی هوش مصنوعی، ضرورت استفاده فوری از این فناوری را در جهت جلوگیری از عقب‌ماندگی‌های احتمالی در آینده گوشزد کرد. وی در این نشست خواستار شد تا معاونت علمی ریاست جمهوری، بودجه‌ای مشخص برای توسعه الگوریتم‌ها، چارچوب‌های اپن‌سورس و سامانه‌های گفتگوی (چت‌بات‌های) ویژه ورزشی اختصاص دهد تا زیرساخت‌های فناورانه فدراسیون‌ها تقویت شود.

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان به موضوع بی‌عدالتی رسانه‌ای در بازتاب عملکرد جامعه ورزش اشاره کرد و اعلام کرد که رایزنی با ریاست محترم سازمان صداوسیما برای رفع این نقیصه در دستور کار قرار دارد. همچنین، در خصوص طرح اعطای تابعیت به ورزشکاران نخبه، ضمن ابراز استقبال، تأکید شد که پس از تدوین پروتکل اجرایی دقیق با رعایت کامل ملاحظات امنیتی، مسیر هماهنگی‌های لازم با نهادهای امنیتی، وزارت کشور و ریاست محترم جمهوری پیگیری خواهد شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌خانی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، ضمن برشمردن فدراسیون بسکتبال به عنوان یکی از فدراسیون‌های موفق پس از انقلاب، تأکید کرد که در توسعه فدراسیون وزنه‌برداری، جوان‌گرایی و رویکرد حرفه‌ای به عنوان شاخص‌های اصلی در تحول ساختار تیم‌های ملی مد نظر قرار گرفته است.

همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دیدار با مسئولان و قهرمانان فدراسیون وزنه‌برداری، راهبرد کلیدی پیشرفت در حوزه ورزش را تلفیق همزمان نگاه ایمانی و اخلاقی با دانش علمی و تکنیک‌های تخصصی دانست و این دوگانگی را رمز اصلی کسب پیروزی معرفی کرد.

خسروپناه در این دیدار با استناد به سیره پیامبر اعظم (ص) و آموزه‌های نهج‌البلاغه، تأکید کرد که غفلت از فنون، دانش و فناوری‌های نوین در کنار تأکید صرف بر ایمان، موجب عدم حصول موفقیت خواهد شد.وی ضمن قدردانی از برنامه‌ریزی دقیق فدراسیون وزنه‌برداری در تمرینات اصولی نوجوانان از سنین پایین، این رویکرد را نشانه‌ای از تدبیر و حکمت مدیران این حوزه خواند که هدف آن اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران است.

خسروپناه همچنین بر اهمیت همدلی و رفاقت میان قهرمانان به عنوان عاملی برای دریافت برکت الهی تأکید کرد و هشدار داد که حسادت و رقابت منفی، مانع رشد و توفیق خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به عملکرد مثبت وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم تحت مدیریت وزیری «فکور و اندیشمند» و همکاری دکتر حسن‌خانی، حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی را از کلیه تصمیمات حوزه ورزش که نیازمند مصوبه هستند، اعلام نمود. وی تأکید کرد: «ما خود را سرباز ورزشکاران این مرز و بوم می‌دانیم و هرجا نیاز به حمایت باشد، با نظر کارشناسی شما و وزارت ورزش اقدام خواهیم کرد.»

خسروپناه با اشاره به نقش رسانه‌ها، به‌ویژه سازمان صداوسیما، مطبوعات و خبرگزاری‌ها در معرفی قهرمانان ملی به عنوان چهره‌های برجسته بین‌المللی افزود: این ورزشکاران شایسته قدردانی مضاعف هستند.

پیش از این دیدار، همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، مراسم نمادین کاشت ۱۰۵ اصله نهال به یاد و نام ۱۰۵ شهید ورزشکار دوران دفاع مقدس در محوطه ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.