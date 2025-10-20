پخش زنده
انتخابات شوراهای اسلامی در آذربایجانغربی به صورت تمام الکترونیک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی گفت: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک در استان برگزار میشود.
رسول مقابلی، با بیان اینکه ستاد انتخابات آذربایجانغربی بر اساس احکام صادره توسط استاندار از شهریور ماه امسال تشکیل شده و آغاز به کارکرده است، افزود: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ثبت نام گرفته تا احراز هویت، اخذ رأی و شمارش آرا به صورت تمام الکترونیک دراستان برگزار خواهد شد.
مقابلی، با اشاره به اینکه مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شده است، تصریح کرد: ثبت نام انتخابات شوراها در ۴۸ شهر وحدود دو هزار و ۲۰۰ روستا انجام میشود.
وی گفت: همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات میان دورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی اضافه کرد: براساس قانون انتخابات شوراها و ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همترازی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، تا پایان وقت ۲۷ مهر فرصت داشتند از سمت خود استعفا کنند در غیر این صورت، امکان ثبتنام برای آنها وجود نخواهد داشت.
ثبت نام برای انتخابات شوراها از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه انجام و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هم ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.