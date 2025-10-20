پخش زنده
قیمت محصولات کشاورزی بویژه گوجه فرنگی در پاکستان با افزایش بیسابقهای روبهرو شده و در برخی بازارهای خردهفروشی به ۵۶۰ روپیه برای هر کیلوگرم (حدود ۱۷۰هزار تومان) رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، کارشناسان علت اصلی افزایش شدید قیمت گوجه فرنگی و دیگر محصولات کشاورزی را سیل اخیر در ایالت پنجاب و خسارت سنگین به مزارع و زمینهای کشاورزی عنوان میکنند.
بر اساس برآوردها هزاران هکتار زمین زراعی در جریان بارندگیهای سیلآسا از بین رفته و عرضه محصولات فصلی به بازارها به شدت کاهش یافته است.
در بازارهای عمدهفروشی، قیمت گوجهفرنگی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ روپیه در نوسان است، اما فروشندگان خردهپا در نبود نظارت مؤثر، نرخها را چند برابر افزایش دادهاند.
«حاجی شاهجهان» رئیس انجمن عمدهفروشان سبزیجات کراچی مرکز اقتصادی پاکستان گفت: کاهش عرضه از بلوچستان و تأخیر در رسیدن محصول جدید ایالت سند، همراه با محدود شدن واردات از ایران و توقف انتقال گوجه از افغانستان به علت تنشهای مرزی وضعیت را بحرانیتر کرده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی تداوم این وضعیت میتواند به افزایش تورم مواد غذایی در سراسر پاکستان منجر شود؛ تورمی که پس از سیل اخیر و افزایش هزینه حملونقل، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده است.