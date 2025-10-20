پخش زنده
رئیس مرکز سرمایهگذاری در حوزه صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی در سفر به شهرستان کوهچنار گفت: برای طرحهای بومگردی در روستاها، تسهیلات ۴ درصدی تا سقف ۴ میلیارد تومان در نظر گرفتهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حوزه صنایعدستی در شهرستان کوهچنار بر حمایت ویژه وزارتخانه از پروژههای بومگردی در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: برای طرحهای بومگردی در روستاها، تسهیلات ۴ درصدی تا سقف ۴ میلیارد تومان در نظر گرفتهایم که در صورت رعایت ضوابط و پیشرفت فیزیکی، میتواند جنبه بلاعوض هم پیدا کند.
علیاصغر شالبافیان، همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای پرداخت تسهیلات حمایتی خبر داد و بیان کرد: تا سقف ۵۰ نفر از فعالان صنایعدستی این منطقه میتوانند با تأیید ادارهکل استان، برای دریافت تسهیلات معرفی شوند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: منطقه کوه چنار ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری و صنایعدستی را دارد.
شالبافیان، با اشاره به ظرفیتهای ویژه جغرافیایی و فرهنگی منطقه، بهرهبرداری هدفمند از فرصتهای گردشگری و توسعه زیرساختهای بومگردی و صنایعدستی در این منطقه را خواستار شد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: وجود مسیر پرتردد و موقعیت اقلیمی منحصربهفرد شهرستان کوهچنار، امکان تبدیل این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری بینراهی فراهم کرده است.
او افزود: باید با ایجاد جاذبههای کوتاهمدت مانند پلهای شیشهای یا مراکز تفریحی سبک، مسافران را ترغیب کنیم تا در این منطقه توقف کرده و از خدمات گردشگری آن استفاده کنند.
شالبافیان ادامه داد: تنها با جذب یک صدم از حجم تردد ۴۰ میلیون نفری سالانه در این مسیر، میتوان تحول چشمگیری در اقتصاد محلی ایجاد کرد.