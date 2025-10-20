به منظور رونق تولید گوشت قرمز، ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرواربندی در شهرستان بردسکن تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش دامپروری و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های دامی صورت گرفته و حمایت از بخش تولید و تأمین نهاده‌های موردنیاز دامداران از اولویت‌های اصلی این طرح است.

مهدی مسروری اظهار کرد: خرید دام پرواری، تهیه علوفه و تأمین نهاده‌ها از جمله محور‌های اختصاص این تسهیلات به دامداران شهرستان بردسکن است.

وی با اشاره به معرفی ۵۴ نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک عامل کشاورزی، تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات نقش مؤثری در افزایش ظرفیت واحد‌های پرواربندی و ارتقای بهره‌وری دارد.

این مسئول با تأکید بر اهمیت خودکفایی در تولید پروتئین دامی و ارتقای امنیت غذایی منطقه، تاکید کرد: حمایت از دامداران به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، ضرورتی انکارناپذیر است و این طرح می‌تواند از افزایش قیمت محصولات پروتئینی و لبنی جلوگیری کند.

مسروری با اشاره به محدودیت‌های موجود گفت: هرچند این تسهیلات گامی مؤثر در حمایت از دامداران است، اما میزان آن با توجه به تورم کافی نیست و با رفع موانع اداری، افزایش به‌موقع اعتبارات و واقعی‌سازی سقف تسهیلات، می‌توان اثربخشی این طرح را چندین برابر کرد.