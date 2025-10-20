به منظور رونق تولید گوشت قرمز
تصویب ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای دامداران بردسکنی
به منظور رونق تولید گوشت قرمز، ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرواربندی در شهرستان بردسکن تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش دامپروری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای دامی صورت گرفته و حمایت از بخش تولید و تأمین نهادههای موردنیاز دامداران از اولویتهای اصلی این طرح است.
مهدی مسروری اظهار کرد: خرید دام پرواری، تهیه علوفه و تأمین نهادهها از جمله محورهای اختصاص این تسهیلات به دامداران شهرستان بردسکن است.
وی با اشاره به معرفی ۵۴ نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک عامل کشاورزی، تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات نقش مؤثری در افزایش ظرفیت واحدهای پرواربندی و ارتقای بهرهوری دارد.
این مسئول با تأکید بر اهمیت خودکفایی در تولید پروتئین دامی و ارتقای امنیت غذایی منطقه، تاکید کرد: حمایت از دامداران بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، ضرورتی انکارناپذیر است و این طرح میتواند از افزایش قیمت محصولات پروتئینی و لبنی جلوگیری کند.
مسروری با اشاره به محدودیتهای موجود گفت: هرچند این تسهیلات گامی مؤثر در حمایت از دامداران است، اما میزان آن با توجه به تورم کافی نیست و با رفع موانع اداری، افزایش بهموقع اعتبارات و واقعیسازی سقف تسهیلات، میتوان اثربخشی این طرح را چندین برابر کرد.