رئیس اداره دامپزشکی رامشیر گفت: در مرحله اول طرح ملی ایمن سازی رایگان تب برفکی، ۸۱ هزار راس دام سبک و سنگین در برابر این بیماری در در شهرستان واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میلاد عامری اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی، مرحله نخست طرح واکسیناسیون تب برفکی با همکاری نیرو‌های دامپزشکی بخش دولتی و خصوصی در واحد‌های دامی شهرستان رامشیر با موفقیت به اتمام رسید.

وی افزود: در این مرحله، بیش از ۷۳ هزار رأس دام سبک و ۴ هزار رأس دام سنگین در بیش از ۱۳۰ روستا علیه بیماری ویروسی تب برفکی به‌صورت رایگان واکسینه شدند.

عامری با اشاره به اهمیت کنترل بیماری تب برفکی بیان داشت: بیماری تب برفکی (FMD) از جمله خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی و به‌شدت واگیردار در بین دام‌های زوج‌سم از جمله گاو، گوسفند و بز است که در صورت بروز، می‌تواند خسارات سنگینی به صنعت دامپروری وارد کند.

رئیس اداره دامپزشکی رامشیر تصریح کرد: این بیماری از طریق تماس مستقیم با دام آلوده، ترشحات بدن یا وسایل آلوده منتقل می‌شود و علائمی مانند تب، تاول‌های دهانی و سمی، ترشح بزاق، کاهش اشتها و افت شدید تولید شیر و گوشت را به همراه دارد.

وی می‌گوید: واکسیناسیون منظم، قرنطینه دام‌های مشکوک، رعایت اصول بهداشتی در محل نگهداری دام‌ها و همکاری دامداران با مأموران دامپزشکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از شیوع این بیماری است.

عامری از دامداران خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند.