رئیس اداره ارتباطات بینالملل شهرداری شیراز از برگزاری نمایشگاه عکس جاذبههای تاریخی، فرهنگی و مذهبی این شهر در مجموعه میراث جهانی کرملین کازان، واقع در جمهوری تاتارستان روسیه، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هاشم مظاهریزاده اعلام کرد: این نمایشگاه از ۲۹ مهر تا ۲۹ آبان امسال، با هدف معرفی ظرفیتهای تمدنی شیراز و توسعه تعاملات فرهنگی بینالمللی، در مجموعه کرملین کازان برپا میشود.
وی افزود: در این نمایشگاه، مجموعهای از آثار تصویری جاذبههای شیراز به همراه اطلاعاتی درباره تاریخ، فرهنگ و مفاخر این شهر ارائه خواهد شد تا بازدیدکنندگان با پیشینه معماری، دورههای پایتختی و جایگاه شیراز به عنوان مهد فرهنگ و تمدن ایراناسلامی بیشتر آشنا شوند.
مظاهریزاده با اشاره به تعاملات شهرداری شیراز و کازان در چارچوب اتحادیه شهرهای تاریخی و انجمن کلانشهرهای جهان (متروپلیس)، خاطرنشان کرد: این همکاری به ویژه با توجه به جایگاه کازان به عنوان بنیانگذار انجمن شهرداریهای بریکسپلاس، میتواند نقش سازندهای در گسترش همکاریهای دوجانبه داشته باشد.
وی همچنین یادآور شد: این نمایشگاه در محوطه ارگ تاریخی کرملین کازان، که یکی از مهمترین مراکز فرهنگی تاتارستان و از سال ۲۰۰۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، برگزار میشود.
به گفته مظاهریزاده، این رویداد ششمین برنامه فرهنگی شهرداری شیراز در چهار سال اخیر است که با هدف معرفی جاذبههای گردشگری، صنایع دستی و بزرگداشت مفاخر این شهر در سطح بینالمللی برگزار میشود. پیش از این، پنج رویداد مشابه در شهرهای حیدرآباد هند، سئول کره جنوبی، پچ مجارستان و اسلامآباد پاکستان اجرا شده است.