فرمانده انتظامی رشت از دستگیری مردی ۴۸ ساله به جرم سنگ پرانی و خسارت زدن به خودرو‌های شهروندان در بخش خشکبیجار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت، سنگ پرانی و خسارت به خودرو‌های عبوری در بخش خشکبیجار، ماموران انتظامی بخش خشکبیجار فوری به محل وقوع جرم اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران پلیس در محل مشخص شد، مردی ۴۸ ساله پس از استعمال مواد مخدر و روان گردان به سمت خودرو‌های عبوری سنگ پرتاب می‌کند.

فرمانده انتظامی رشت گفت: متهم که علاوه بر خسارت زدن به ۸ خودرو به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، موجب اخلال در نظم عمومی و ارعاب شهروندان شده بود، دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ روشن قلب افزود: هرکس به نظم و آرامش جامعه خدشه‌ای وارد کند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو خواهد شد.