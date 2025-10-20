به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی بنازاده اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در سطح منطقه، عملیات زیرسازی، لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی کوچه‌های منشعب از خیابان شهید علی‌پور انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه هدف مدیریت شهری افزایش رضایتمندی شهروندان است، افزود: تکریم ارباب‌رجوع، تسریع در رسیدگی به مشکلات و ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری به شمار می‌رود.

مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه همچنین از اجرای عملیات لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی معابر شهری در نقاط مختلف منطقه خبر داد و گفت: عملیات زیرسازی، لکه‌گیری و آسفالت کوچه‌های منشعب از خیابان‌های شهید موسوی، شهید صمدزاده، بنی‌هاشم و مدنی ۲ توسط عوامل اجرایی شهرداری منطقه چهار به انجام رسید.