به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح «پهلوان سعید» با هدف رشد جسمانی، اخلاقی و فرهنگی دانش‌آموزان با ترویج ورزش زورخانه‌ای از امروز در مدارس سراسر کشور اجرا می‌شود.

علیرضا عابدی افزود: هدف از اجرای این طرح، علاوه بر آموزش ورزش باستانی به عنوان یک ورزش ملی در مدارس، تقویت اخلاق پهلوانی، ایمان و مسئولیت‌پذیری در نسل جوان است.

وی ادامه داد: ورزش زورخانه‌ای ترویج دهنده فرهنگ پهلوانی و جوانمردی است و در این طرح، سه ساحت اعتقادی، زیستی و زیباشناسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است.

عابدی گفت:این طرح، به یاد شهید سعید طوقانی، در مدارس ۱۸ شهرستان استان اصفهان اجرا می‌شود و کاشان به عنوان زادگاه این پهلوان شهید برای توسعه فرهنگ ورزش‌های باستانی و اشاعه فرهنگ پهلوانی نقطه آغاز این طرح است.

مدیر آموزش‌وپرورش کاشان هم گفت: محیط زورخانه، فضایی ورزشی همراه با اخلاق است که روح جوانمردی، ادب، نظم، هنر و میراث تمدن ایرانی را در دل خود جای داده است.

غلامرضا بخشی‌موحد افزود:دانش‌آموزان در جلسات آموزشی با مبانی ورزش زورخانه‌ای، حرکات ورزشی صبحگاهی و مفاهیم اخلاقی و فرهنگی مربوط آشنا می‌شوند.

وی ادامه داد: استان یزد به‌عنوان دبیرخانه کشوری طرح پهلوان سعید و کاشان، به صورت آزمایشی در استان اصفهان انتخاب شده است و امیدواریم با همکاری زورخانه‌های این منطقه، شاهد گسترش فرهنگ پهلوانی و ورزش باستانی در مدارس کشور باشیم.

شهید سعید طوقانی، از فعالان ورزش باستانی بود که در پاییز ۱۳۶۳ در عملیات بدر به شهادت رسید و طرح پهلوان سعید در پاسداشت او اجرا می‌شود.