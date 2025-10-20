تولید نفت در شرکت نفت و گاز اروندان در كمتر از ۴ ماه، بیش از دو برابر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: در این مدت میزان تولید نفت در این شرکت، بیش از ۲۴ هزار بشکه نفت در روز افزایش یافت که این کار با حداقل هزینه به ثمر نشست.

حمید دریس افزود: این کار حاصل همت و تلاش نیرو‌های متخصص، متعهد و جهادگری است که در شرایط تحریم این موفقیت را رقم زده اند.

وی با اشاره به نقش بازرسی‌های میدانی، بازبینی تجهیزات سرچاهی و تأسیسات سطحی در افزایش بهره‌وری، تصریح کرد: نوسان‌های مقطعی در تولید طبیعی است، اما آنچه اهمیت دارد، حفظ روند پایدار و صعودی تولید در بازه بلندمدت است که به خوبی در حال اجراست.

وی ادامه داد: این اقدام دستاورد درخشان دیگری است که نشان‌دهنده توان فنی بالا، مدیریت هوشمند و روحیه خستگی‌ناپذیر کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان است.

شرکت نفت و گاز اروندان، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که در زمینه بهره‌برداری و استخراج نفت در مناطق جنوب و غرب ایران فعالیت می‌کند.

شمار زیادی از میادین نفتی ایران نظیر میدان نفتی دارخوین، آزادگان، یادآوران، جفیر، بند کرخه، سوسنگرد، اروند، مشتاق، خرمشهر، امید، سهراب، مهر، یاران و میدان نفتی سپهر در حوزه شرکت نفت و گاز اروندان هستند.