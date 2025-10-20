دبیر هیات ورزش های کارگری خوزستان نتایج رقابت‌های دارت کارگری استان که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در اهواز برگزار شد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، مسابقات دارت کارگری خوزستان با حضور ۶۸ ورزشکار در دو سطح حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای در مجموعه فرهنگی ورزشی ایثار اهواز برگزار شد که با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

این دوره از رقابت‌های مهیج دارت، با استقبال پرشور ۶۸ دارت‌باز از جامعه کارگری استان خوزستان، در مجموعه فرهنگی ورزشی ایثار واقع در کیان‌شهر اهواز برگزار شد.

شرکت‌کنندگان پس از ۶ ساعت رقابت فشرده و طی مراحل گروهی و حذفی، در نهایت چهره فینالیست‌ها و نفرات راه‌یابنده به دیدار رده‌بندی را مشخص کردند.

در بخش حرفه‌ای عرفان آقایی از فولاد خوزستان مدال طلا، محمد منصوری از تامین اجتماعی مدال نقره و امیر رضا موفق از شرکت توسعه نیشکر و مهدی ستایش نیا از پتروشیمی خوزستان مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کردند.

نفرات برتر بخش نیمه‌حرفه‌ای نیز علی صالحی از دانشگاه چمران مدال طلا، جابر احمدی از سازمان تامین اجتماعی مدال نقره و یعقوب محمدی یار از بیمارستان بهشتی آبادان و جاسم سواری از شرکت توسعه نیشکر نیز مدال برنز را به گردن آویختند.

گفتنی است؛ مسئولیت برگزاری رقابت‌های دارت کارگری خوزستان بر عهده روح‌الله قادری، از مربیان باسابقه و شناخته‌شده دارت استان بود.