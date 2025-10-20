پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف۴۸۰ کیلوگرم آرد قاچاق به ارزش ۱۴۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودروی پراید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمد روهنا گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و نظارت بر اصناف، مأموران تجسس کلانتری ۱۱ هنگام گشتزنی در سطح شهر به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند.
وی افزود: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.
فرمانده انتظامی اسفراین خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا و اخلال در نظام توزیع برخورد قاطع میکند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.