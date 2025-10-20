پیکر شهید حبیب آدینه پور به عنوان نخستین شهید در بهشت رضوان مشهد به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس حبیب آدینه‌ پور پس از سال‌ ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت‌ های دوران جبهه، به خیل شهیدان پیوست و به عنوان نخستین شهید در بهشت رضوان مشهد آرام گرفت.

مراسم تشیع جانباز سرافراز ۷۰ درصد «حبیب آدینه‌ پور» که سال‌ ها با صبر و استقامت، سختی‌ های ناشی از مجروحیت را تحمل کرده بود، از مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر رضوی برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر پاک این جانباز شهید، با حضور پرشور مردم مومن و خانواده‌ های شهدا و ایثارگران ساعت ۹ صبح امروز از مقابل مجتمع فرهنگی مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع) آغاز و پیکر این شهید تا حرم مطهر رضوی بر دوش مردم ولایتمدار مشهد تشیع شد.

پیکر مطهر شهید آدینه‌ پور پس از طواف و در بارگاه منور امام رضا (ع) و اقامه نماز، در گلزار شهدای بهشت رضوان مشهد به خاک سپرده شد.

حبیب آدینه‌ پور دوم خردادماه ۱۳۴۴ در شهرستان بجنورد به دنیا آمد و در ۱۳ آبان ۱۳۶۱ بر اثر اصابت ترکش به ناحیه گردن، دست و پا به مقام جانبازی نائل آمد و پس از سال‌ ها خدمت و صبر، ۲۶ مهر به یاران شهیدش پیوست.

هویت انقلابی مردم خراسان رضوی را ۱۷ هزار و ۴۹۰ شهید، ۵۹ هزار و ۲۱۸ جانباز و ۳ هزار و ۳۹۹ تشکیل داده ایت که با ایثار و فداکاری در راه حفظ آرمان‌ های انقلاب اسلامی، عزت و امنیت کشور را رقم زده‌ا ند.