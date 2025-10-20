رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست تقدیر از برگزیدگان چالش «گام‌های طلایی» که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد، بر ضرورت همکاری و هم‌فکری تمامی نهادها برای افزایش ورزش در میان دانشجویان و افراد جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حبیبا گفت: این هفته فرصتی است تا به مسئله تربیت بدنی و ورزش بیشتر توجه کنیم. فعالیت‌های ورزشی می‌توانند به ایجاد روحیه مثبت و سلامتی در میان جوانان کمک کند.

معاون وزیر علوم افزود: در دنیایی زندگی می‌کنیم که فناوری و تکنولوژی نقش پررنگی دارد و این موضوع نسل جوان را تحت تأثیر قرار داده است. باید به این معضلات توجه کنیم و ورزش به عنوان یک راهکار مؤثر در این راستا در نظر گرفته شود.

وی بر لزوم توجه به سلامت جسم و روح کارکنان و دانشجویان تأکید کرد و گفت: سلامت شما کارکنان و دانشجویان بسیار ارزشمند است به همبن منظور باید همه با هم برای ارتقای سلامت جامعه تلاش کنیم.

حبیبا از برگزاری رویداد‌های ورزشی مختلف برای کارکنان و دانشجویان خبر داد و افزود: هدف ما این است که سالن‌های ورزشی همواره مملو از ورزشکاران باشد و همه افراد به سمت ورزش جذب شوند. باید به مسئولیت اجتماعی خود توجه داشته باشیم و در راستای ارتقای سلامت و شادی در جامعه گام برداریم.

در پایان، دکتر حبیبا بر اهمیت همکاری و هم‌فکری تمامی نهاد‌ها تأکید کرد و گفت: امیدوارم با تلاش‌های مستمر و هماهنگی‌های بیشتر، بتوانیم به نتایج مثبت و ماندگاری در این زمینه دست پیدا کنیم.