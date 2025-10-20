پخش زنده
مراسم محوری گرامیدشت یوم الله ۱۳ آبان در بجنورد روز سهشنبه ۱۳ آبان ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهید به سمت مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی یوا لله ۱۳ آبان گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ راهپیمایی در همه شهرها و بیشتر روستاهای استان برگزار میشود.
وی افزود این مراسم در همه نقاط استان حدود ساعت ۹:۳۰ صبح از میادین اصلی شهر و در بجنورد از میدان شهید تا مصلاهای نماز جمعه بر پا خواهد شد.