به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر‌های رفت و برگشت، تا ساعت ۲۲ امروز (دوشنبه ۲۸ مهرماه) به دلیل عبور احشام مسدود هستند و تردد وسایل نقلیه از محور‌های جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین است.

گفتنی است، تردد در مسیر‌های رفت و برگشت محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت روان بوده و محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.