انسداد محور چالوس و آزادراه تهران شمال تا ساعت ۲۲ امشب
محور چالوس و آزادراه تهران شمال به دلیل عبور احشام تا ساعت ۲۲ امشب مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیرهای رفت و برگشت، تا ساعت ۲۲ امروز (دوشنبه ۲۸ مهرماه) به دلیل عبور احشام مسدود هستند و تردد وسایل نقلیه از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام میشود.
ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین است.
گفتنی است، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.