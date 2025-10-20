پخش زنده
تفاهمنامه چهارجانبه احداث دو ایستگاه مترو در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران و اتصال نمایشگاه تهران به خط ۱۰مترو تهران به امضاء رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:بهمنظور توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی و تسهیل دسترسی به محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، تفاهمنامه راهبردی چهارجانبه میان شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو)، آستان قدس رضوی، شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران و سازمان توسعه تجارت به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، دو موقعیت مکانی در ضلع غربی و شمالی محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران به منظور تجهیز کارگاه برای احداث دو دسترسی ایستگاههای مترو نمایشگاه در اختیار شرکت مترو تهران قرار گرفت.
اجرای این پروژه ملی و استراتژیک، که از اولویتهای توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی شهر تهران محسوب میشود، ضمن تسهیل دسترسی مراکز مهم پیرامونی از جمله دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهید طالقانی، سازمان صدا و سیما، باشگاه انقلاب، بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی، سالن اجلاس سران و ساکنان منطقه، نقش تعیینکنندهای در ارتقاء مدیریت ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی ایفا خواهد نمود.
این طرح مهم و زیرساختی و اتصال محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران به خط ۱۰ مترو، تحقق بخش خواسته دیرینه بازدیدکنندگان ومشارکت کنندگان نمایشگاهها و ساکنان منطقه بوده و گامی بلند در راستای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در کلانشهر تهران محسوب میگردد.