به گزارشولی الله مهبودی در جریان این بازدید تأکید کرد: به سازنده این مجتمع مهلت دو ماهه داده شد تا تمامی نواقص و اشکالات ایمنی موجود را رفع کند.

وی افزود :ایمنی شهروندان در اولویت است و هیچگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

معاون دادستان تهران ادامه داد: تصمیم ما در خصوص این ساختمان آن است که همه ساکنان، مالکان، سازنده، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط همکاری لازم را برای رفع مشکلات ایمنی انجام دهند؛ در این زمینه مقرر شد الزاماتی که سازمان آتش‌نشانی اعلام کرده، ظرف مدت یک ماه اجرایی شود که البته با درنظر گرفتن برخی ملاحظات، این مهلت تا دو ماه تمدید شد تا اصلاحات به‌طور کامل انجام شود.

مهبودی گفت: در خصوص ایمنی سازه‌ای نیز باید مقاوم‌سازی انجام شود البته نوع این ساختمان در دسته ساختمان‌های کم‌خطر قرار دارد و با انجام مقاوم‌سازی مورد نیاز، مشکل خاصی از نظر ایمنی سازه‌ای وجود نخواهد داشت.

شهردار منطقه ۱۶ و مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی نیز که دراین بازدید حضور داشتند گزارشی از وضعیت ایمنی مجتمع ارائه و بر اهمیت همکاری سازندگان و مسئولان در جهت ارتقای استاندارد‌های ایمنی تأکید کردند.

شهردار منطقه ۱۶ بیان کرد: برخی مشکلات ملکی نیز در این مجتمع وجود دارد؛ از جمله تعاریف گذرها و مقدمات مربوط به صدور سند مالکیت، که قرار شد معاونت شهرسازی منطقه با نگاه مثبت و در چارچوب ضوابط قانونی همه ظرفیت‌های شهرداری را برای حل این مسائل به کار گیرد.

حسین کاشانی پورافزود: با تصمیمات اتخاذشده در نشست امروز و همکاری سازنده، ساکنان و شهرداری، مشکلات ایمنی، پایان‌کار و مسائل ملکی مجتمع مسکونی حضرت ابوالفضل(ع) در ناحیه پنج این منطقه تا پایان سال جاری برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: این مجتمع از اوایل دهه ۸۰ مجوز ساخت دریافت کرده و عملیات احداث آن آغاز شده است. در مقاطع مختلف، ناظر طرح نیز ایمنی ساختمان را تأیید کرده بود، اما به دلایل مالی میان سازنده و ناظر، پس از مدتی تأییدیه ایمنی (برگ سبز) پس گرفته شد و همین موضوع باعث شد پایان‌کار این ساختمان صادر نشود.

کاشانی پور افزود: این موضوع به دهه ۸۰ بازمی‌گردد و در طول مسیر ساخت، طبقات اضافی نیز احداث شده بود که پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد و قاضی رسیدگی‌کننده با تعیین جریمه، موضوع را مختومه کرد. در آن زمان نیز جریمه پرداخت شد و مسائل مربوط به اضافه بنا حل و فصل شد.

وی با اشاره به مشکلات فعلی این مجتمع گفت: هم‌اکنون چند مسئله اصلی در این ساختمان وجود دارد؛ نخست موضوع ایمنی است. در زمان ساخت، ضوابط ایمنی رعایت شده بود، اما با گذشت زمان و به‌روز شدن مقررات، اکنون لازم است ساختمان بر اساس ضوابط جدید مقاوم‌سازی شود. در نشست امروز با حضور سازنده و ساکنان، مقرر شد سازنده از مراجع ذی‌صلاح گواهی ایمنی ساختمان را دریافت کند که این امر از الزامات صدور پایان‌کار است.

کاشانی پور ادامه داد: همچنین بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، سازنده دو ماه مهلت دارد نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های اعلام و اطفای حریق اقدام کند. بنابراین، بر اساس تصمیم امروز، از پایان مهرماه تا دو ماه آینده این اقدامات باید به‌طور کامل انجام شود.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که با برداشتن سه گام اصلی شامل حل مشکلات ایمنی، دریافت گواهی‌های فنی و رفع موانع ملکی، زمینه صدور سند مالکیت برای واحدهای این مجتمع فراهم شود تا مردم بتوانند با آرامش و اطمینان در منازل خود سکونت داشته باشند و مشکلات ناشی از تعاونی و معاملات داخلی نیز پایان یابد.

کاشانی پور تأکید کرد: شهرداری منطقه ۱۶ خود را موظف می‌داند در میدان حضور داشته باشد و در کنار ساکنان و سازنده، برای حل مشکلات این مجتمع اقدام کند. سازنده نیز اعلام کرده است که با تمام توان برای رفع نواقص همکاری خواهد کرد و ساکنان نیز مشتاق حل مشکلات خود هستند.