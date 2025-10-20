رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل‌فروشان تهران از صدور مجوز اجرای شهر آجیل به عنوان بزرگترین طرح ملی صنعت خشکبار کشور خبر داد و گفت: طرح ساماندهی خشکبار کشور با هدف حذف واسطه‌ها، رونق صادرات و تنظیم بازار در سه نقطه از کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای غلامرضا خدامی با اعلام اینکه طرح شهر‌های صنفی خشکبار با حمایت مشاور اقتصادی ریاست‌جمهوری راه‌اندازی و اجرا می‌شود، گفت: این طرح شامل تمامی بخش‌های مرتبط با صنعت خشکبار از جمله پایانه‌های صادراتی، مراکز واردات، توزیع و عرضه کلان در سطح ملی است.

خدامی هدف از اجرای این طرح را اتصال مستقیم و هدفمند باغداران و کشاورزان به تجار و فعالان صنف خشکبار عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، واسطه‌ها حذف شده و زمینه برای رونق صادرات منظم، افزایش شفافیت و تنظیم بازار داخلی فراهم می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل‌فروشان تهران با تأکید بر مشارکت همه رسته‌های صنف، به‌ویژه خرده‌فروشان در این طرح ملی، خاطرنشان کرد: شهر آجیل می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی صنعت خشکبار و حمایت از تولید داخلی باشد.

براساس این گزارش؛ مجوز شهر آجیل پیرو جلسه خدامی با مشاور اقتصادی ریاست‌جمهوری صادر شده است.