خانوار‌های حمایتی و دهک‌های متوسط از حمایت ویژه برای نصب و راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی بهره‌مند می‌شوند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در گسترش انرژی خورشیدی پشت بامی گفت: «تسهیلات احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دو بخش ارائه می‌شود؛ بخش نخست ویژه خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر سازمان‌های حمایتی و نیز خانوار‌های تا دهک هفت درآمدی است. این گروه‌ها می‌توانند از طریق سازمان‌های یادشده یا بسیج سازندگی، وام کم‌بهره دریافت کنند که بازگشت سرمایه آن بین پنج تا هفت سال است.»

وی ادامه داد: «برای سایر متقاضیان نیز تسهیلاتی از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که حدود ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاه خورشیدی (عمدتاً تجهیزات اصلی) را پوشش می‌دهد و مابقی توسط متقاضی پرداخت می‌شود.»

۲۹۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی در استان

میرجلیلی، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از رشد چشمگیر تولید برق خورشیدی در این استان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۹۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان یزد نصب و راه‌اندازی شده است که از این میزان، ۱۰۰ مگاوات در حوزه توزیع برق و مابقی شامل نیروگاه‌های بزرگ با ظرفیت بالای ۷ مگاوات است.

وی افزود: «در این میان، حدود ۱۸ مگاوات نیروگاه کوچک و پشت‌بامی توسط مشترکان خانگی و انفرادی ایجاد شده که بیش از دو هزار و ۸۰۰ خانوار یزدی را تحت پوشش قرار داده است.»

درآمد و قرارداد تضمینی ۲۰ ساله برای نیروگاه‌های کوچک

مدیر دفتر بازار برق استان یزد با اشاره به شرایط قرارداد خرید تضمینی برق اظهار کرد: «نیروگاه‌های کوچک تا ظرفیت ۲۰۰ کیلووات می‌توانند از طریق شرکت توزیع برق نسبت به عقد قرارداد تضمینی ۲۰ ساله اقدام کنند. نرخ خرید تضمینی برق برای این نیروگاه‌ها ۳۸۲۰ تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت است که به‌صورت ماهیانه به تولیدکننده پرداخت می‌شود.»

وی افزود: «به‌طور میانگین، یک نیروگاه پشت‌بامی خانگی می‌تواند ماهانه بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان درآمد داشته باشد که البته میزان آن به شرایط تابش، زاویه پنل‌ها و نگهداری آنها بستگی دارد.»

میرجلیلی گفت: «سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های بزرگ‌تر از ۱۰۰ کیلووات می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام کرده و پس از عقد قرارداد با ساتبا، انرژی تولیدی خود را در تابلوی سبز بورس انرژی عرضه کنند. قیمت برق در بورس متغیر است و در تابستان امسال تا بیش از ۸۰۰۰ تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت نیز رسید.»

موانع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

وی درباره موانع توسعه این طرح‌ها گفت: «مشکل خاصی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی وجود ندارد، اما فرآیند تأمین تجهیزات و قطعاتی مانند پنل و اینورتر به دلیل وارداتی بودن، نیازمند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص از گمرک است که زمان‌بر است. این مسئله بیشتر در مورد نیروگاه‌های بزرگ صدق می‌کند و برای نیروگاه‌های پشت‌بامی، پیمانکاران مجاز خرید تجهیزات را انجام می‌دهند.»

میرجلیلی افزود: «یکی دیگر از چالش‌ها، عدم امکان واگذاری زمین در حاشیه شهر‌ها و نواحی صنعتی است؛ زیرا اراضی این مناطق غالباً در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا موقوفات است. همکاری این نهاد‌ها می‌تواند زمینه‌ساز استفاده از این اراضی برای تولید انرژی خورشیدی شود، بدون آنکه تخریب خاصی در زمین‌ها ایجاد گردد.»

ظرفیت بالای یزد در تولید انرژی خورشیدی

وی با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی یزد گفت: «استان یزد با ۳۳۰ روز آفتابی در سال، آسمان صاف و هوای پاک، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای تولید انرژی خورشیدی است. متوسط مصرف برق استان بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات است و از نظر ظرفیت شبکه توزیع، امکان تولید انرژی خورشیدی به همین میزان وجود دارد.»

میرجلیلی ادامه داد: «در سطح کلان، خطوط فوق‌توزیع و انتقال استان ظرفیت نصب تا ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را دارند. تاکنون نیز بیش از ۷۰۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه صادر شده که بخشی از آن در حال اجراست.»

ثبت‌نام در سامانه «مهرستان»

مدیر دفتر بازار برق استان یزد در پایان اعلام کرد: «همشهریان یزدی می‌توانند برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی از طریق سامانه مهرستان به نشانی mehrestan.go.ir ثبت‌نام کنند. پس از ثبت‌نام، کارشناسان برق از محل بازدید کرده و در صورت تأیید فنی، قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله برق تولیدی با متقاضی منعقد می‌شود.»