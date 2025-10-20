به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل آموزش و پرورش استان، در مراسم افتتاح متمرکز طرح کیفیت بخشی به توسعه فضا‌های ورزشی مدارس (میدان همدلی) که در آموزشگاه ابتدایی روشن‌ضمیر بجنورد برگزار شد، گفت: این زمین چمن با اعتباری افزون بر ۷۰۰ میلیون تومان و با هدف ارتقای کیفی فعالیت‌های تربیت بدنی و آموزشی در مدارس استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: ۱۸۳ پروژه ورزشی در مدارس سراسر استان در حال راه‌اندازی است که از این تعداد، ۱۳۸ پروژه هم‌اکنون آماده افتتاح می‌باشد و امروز ۸ پروژه در قالب این طرح به صورت همزمان در مدارس استان به بهره برداری رسید.