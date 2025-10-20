توزیع شیر رایگان در مدارس مناطق کمتر برخوردار استان یزد
امسال حدود ۱۴ هزار دانشآموز استان یزد شیر رایگان دریافت میکنند.
معاون پشتیبانی اداره کل اموزش و پرورش استان یزد در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
گفت: پس از یک سال وقفه، طرح توزیع شیر رایگان در مدارس امسال مجدداً از سر گرفته میشود.
نعمتی افزود: «با پیگیریهای انجامشده از سوی وزارت آموزش و پرورش، امسال حدود ۱۴ هزار و ۱۵۰ دانشآموز در مناطق کمتر برخوردار استان از شیر رایگان بهرهمند خواهند شد.»
وی ادامه داد: «در روزهای آینده، قرارداد تأمین شیر با شرکتهای تولید و توزیع شیر استان امضا خواهد شد و پس از آن، توزیع شیر در مدارس منتخب آغاز میشود.»
نعمتی همچنین ابراز امیدواری کرد در صورت تأمین و تصویب اعتبارات لازم، طرح توزیع شیر رایگان برای تمامی دانشآموزان مقطع ابتدایی استان، که جمعیتی حدود ۱۲۶ هزار نفر را شامل میشود اجرا شود.