به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین دوره رویداد دانش‌آموزی «دانوا» با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و نوآور آینده کشور، به همت منطقه نوآوری ایران و با حمایت وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تا امروز، دوشنبه ۲۸ مهر فرصت دارند در چهارمین رویداد ملی فناورانه دانش‌آموزی «دانوا» ثبت‌نام و طرح‌های فناورانه خود را ارسال کنند.

این رویداد در محورهای تخصصی برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، رباتیک، مکانیک و ابزار دقیق، برق و الکترونیک، سلامت و درمان، شیمی و مواد نوترکیب، صنایع نرم و خلاق، امنیت سایبری، محیط‌زیست و حمل‌ونقل برنامه‌ریزی شده است.

همچنین بخش‌هایی از جمله نمایشگاه، کارگاه‌های توانمندسازی، رقابت‌های رباتیک، تور فناوری و نمایش‌های علمی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم می‌توانند تا ۲۸ مهر با مراجعه به نشانی اینترنتی danovaresearch.com نسبت به ثبت‌نام و ارسال ایده‌های خود اقدام کنند.