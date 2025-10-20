به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، نماینده فدراسیون کشتی در مسابقات استعدادهای برتر گشتی آزاد گفت: حضور ۳۸۰ کشتی گیر در قالب ۳۴ تیم در مسابقات از شاخص های این رقابت‌ ها است.

محمود رنجبر افزود: هفتمین دوره المپیاد کشتی آزاد نونهالان استعدادهای برتر به مدت ۳ روز به میزبانی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار می شود.

رنجبر ادامه داد: در این مسابقات ۳۴ تیم از سراسر کشور حضور دارند که در مجموع ۳۸۰ کشتی گیر در ۱۲ وزن به مصاف هم می روند.

افراد برتر اوزان مختلف این رقابت‌ ها به اردوی تیم ملی کشورمان که از بیستم آبان ماه در تهران برگزار می‌ شود دعوت خواهند شد.