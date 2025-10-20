به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در مراسم افتتاح این زمین چمن گفت: همزمان با زمین چمن این مدرسه، شش زمین چمن مصنوعی دیگر در مدارس این شهرستان افتتاح شدند.

کریم سلیمانی افزود: در حال حاضر ۱۳ چمن مصنوعی در مدارس شهرستان مهاباد مورد استفاده دانش آموزان قرار می‌گیرد که به غیر از دانش آموزان سایر ورزشکاران هم می‌توانند از این چمن مصنوعی استفاده کنند.

برای بهره برداری از این چمن مصنوعی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده که از این مبلغ ۹۵۰ میلیون تومان را اهالی روستا تأمین کرده‌اند و مابقی توسط آموزش و پرورش تأمین شده است.

عبدالله آشتاب، دهیار روستای قم قلعه هم گفت: با افتتاح این زمین چمن مصنوعی دانش آموزان روستا از فضای ورزشی مناسب بهره‌مند شدند.

همچنین به مناسبت هفته تربیت بدنی یک کف پوش سالن ورزشی روستای حاجی خوش و دو کف پوش در حیاط مدارس مهاباد نصب و راه اندازی می‌شود.