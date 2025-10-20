به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، استاندار در جلسه توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی با مشارکت مردم گفت: طرح‌های مدرسه سازی، مردمی است و با تاکید رئیس جمهور هر فرد در حد توان خود مشارکت می‌کند.

هاشمی با بیان اینکه این طرح‌ها باید کاملا مردمی باشد افزود: در بحث مسئوایت اجتماعی، اولویت با مدرسه سازی است و طرح‌های هر شهرستان باید جداگانه در جلسه‌ای بررسی شود.

وی با بیان اینکه ۱۰۵طرح با ۴۷۵ کلاس درس مربوط به خراسان جنوبی بوده که ۱۷ طرح با ۳۶ کلاس درس قبل از مهر امسال به اتمام و بهره برداری رسید گفت: در تلاشیم تا دهه فجر و قبل از پایان سال این طرح‌ها به طور کامل به اتمام و بهره برداری برسد ومجموع زیربنای این طرح‌ها بیش از ۷۲ هزار مترمربع است.

استاندار افزود: سرانه فضای آموزشی استان قبل از این طرح‌ها و این نهضت ۶ و چهار دهم درصد بوده که تا کنون به ۶ و هفت دهم درصد رسیده است و با اتمام این طرح‌ها سرانه فضای آموزشی به ۷ متر می‌رسد.

هاشمی با بیان اینکه در سرانه فضای آموزشی میانگین استان نسبت به کشور مطلوب است گفت: در برخی از شهرستان‌ها و استان میانگین سرانه فضای آموزشی بالاتر از میزان کشوری است، اما در برخی شهرستان‌ها بویژه مرکز استان سرانه فضای آموزشی مناسب نیست که در تلاشیم با همت و پیگیری این وضعیت تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه اولویت دولت چهاردهم نیز اتمام طرح‌های نیمه تمام است، افزود: اتمام طرح ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان که ۱۷ سال در انتظار ساخت است، در اولویت است.

استاندار گفت: ساخت یک مجموعه آموزشی فاخر در مرکز استان در شورای آموزش و پرورش جلسه قبل مقرر شد که نیازمند تامین حداقل ۱۰ هکتار زمین است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان هم گفت: ساخت خوابگاه در آرین شهر با مشارکت مردم، راه اندازی دو چشمه حمام در مدرسه شبانه روزی آرین شهر، ساخت دو چشمه سرویس بهداشتی در مدرسه ۱۲ بهمن آرین شهر، آسفالت محوطه خوابگاهی هنرستان شهید برونسی و تعمیر و بازسازی موتورخانه‌های فضای آموزشی و خوابگاهی هنرستان شهید برونسی در دستور کار است.

مرتضوی افزود: در سفر وزیر آموزش و پرورش به استان نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سوی وزیر به یکی از مدارس روستایی شهرستان زیرکوه اختصاص داده شد.

وی همچنین از آماده بودن طرح مدرسه‌ای که در نهضت توسعه فضای آموزشی بر عهده اداره کل آموزش و پرورش استان بوده به منظور بهره‌برداری خبر داد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز گفت: با تأکید رئیس جمهور و پیگیری استاندار، نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی با محوریت مشارکت مردمی، تاکنون ۳۰ پروژه از مجموع ۱۰۵ طرح در دست اجرا با کمک مستقیم مردم انجام شده است.

وی افزود: عدالت در توزیع فضا‌های آموزشی، محور اصلی فعالیت‌های ماست و در این راستا مناطقی که دارای کمترین سرانه آموزشی هستند در اولویت ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همچنین گفت: شهرستان بیرجند با سرانه ۴.۷ متر مربع فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز پایین‌ترین میزان را در استان دارد و در برنامه توسعه جدید بیشترین سهم طرح‌های نهضت عدالت آموزشی به این شهرستان اختصاص یافته است.

رخسارپور با اشاره به وضعیت طرح‌های در دست اجرا گفت: در حال حاضر شهرستان بیرجند با ۲۰۲ کلاس درس در قالب طرح‌های نهضت عدالت آموزشی، بیشترین میزان ساخت‌وساز را دارد و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به ۶۷ درصد رسیده است.

وی افزود: سالن ورزشی شهرستان و استخر دانش‌آموزی بیرجند در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و با تأمین اعتبار استانی و ملی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همچنین گفت: شهرستان نهبندان در اولویت ویژه قرار گرفته و با همکاری فرماندار و مسئولان محلی، طرح‌های جایگزینی مدارس کانکسی در قالب نهضت توسعه عدالت در حال اجراست.

رخسارپور با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت معادن در مسئولیت‌های اجتماعی گفت: هماهنگی‌هایی انجام شده تا شرکت‌های معدنی استان در قالب مسئولیت اجتماعی در ساخت فضا‌های آموزشی مشارکت داشته باشند.