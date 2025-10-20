به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پلیس راهور استان از کاهش ۲۱ درصدی تصادفات منجر به فوت در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با وجود این کاهش، در مهرماه امسال آمار تصادفات منجر به فوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ دانایار افزود: در مهرماه امسال ۱۷ فقره تصادف منجر به فوت در محور‌های مواصلاتی استان رخ داده که بر اثر آن ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند.

وی سرعت غیرمجاز و وجود نقاط حادثه‌خیز را از مهم‌ترین علل بروز این حوادث عنوان کرد و ادامه داد: رفع نقاط حادثه‌خیز و بهره‌مندی از تجهیزات هوشمند در جاده‌های استان از اولویت‌های اصلی پلیس راهور است.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به موقعیت خاص کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این استان یک مسیر حمل و نقل و شاهراه ارتباطی میان استان‌های جنوبی کشور است و لازم است مسیر‌های عبوری آن از ایمنی بیشتری برخوردار شوند.

سرهنگ دانایار از اجرای طرح‌های ویژه در حوزه ترافیک خبر داد و گفت: در سه سال گذشته برخورد با خودرو‌های شوتی در استان بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و تاکنون ۷۲۰ دستگاه خودروی شوتی توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند که تا یک ماه اجازه ترخیص نخواهند داشت.

وی افزود: محور‌های یاسوج – اصفهان، گچساران – شیراز و یاسوج – بابامیدان بیشترین آمار تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند و محور یاسوج – اصفهان در صدر محور‌های حادثه‌خیز استان قرار دارد.

در ادامه، پیمانجو مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع نقاط حادثه‌خیز گفت: در سال ۱۴۰۱، ۱۳ نقطه حادثه‌خیز به استان ابلاغ شد که تاکنون ۱۰ نقطه رفع و سه نقطه باقیمانده تا پایان سال برطرف خواهد شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز ۲۴ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شد که ۱۸ مورد آن برطرف شده است و در سال ۱۴۰۴ نیز از میان ۲۸ نقطه شناسایی‌شده، تاکنون ۱۵ مورد اصلاح شده و سایر نقاط در دست اقدام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادامه داد: روکش آسفالت محور‌های اصلی و فرعی، نصب جداکننده در نقاط مورد نیاز، اجرای روشنایی در مسیر‌ها و تونل‌ها، و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف از جمله اقداماتی است که در یک سال گذشته برای افزایش ایمنی راه‌ها انجام شده است.

پیمانجو گفت: تاکنون حدود ۱۰ سامانه هوشمند ثبت تخلف در محور‌های استان نصب و راه‌اندازی شده که نقش مؤثری در کاهش تخلفات و حوادث جاده‌ای داشته است