پخش زنده
امروز: -
کنگره بینالمللی میرزای نائینی به مناسبت یک صدمین سال مهاجرت علامه میرزای نائینی از نجف به قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیرکل کنگره بینالمللی میرزای نائینی با بیان اینکه حوزههای علمیه به ویژه حوزههای علمیه قم و نجف محور این رویداد است، گفت: بخش نخست این کنگره اول آبانماه در قم برگزار میشود و بخش دوم نیز ششم آذرماه در نجف با حضور علمای ۲ کشور ایران و عراق ادامه مییابد و مراسم اختتامیه هشتم آذرماه در کربلا و سوم آبان ماه در مشهد برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام احمد فرخ فال گفت: 200 مقاله به دبیرخانه کنگره بینالمللی میرزای نائینی رسیده که 70 مقاله آن تایید شده است.
وی افزود: در سال های گذشته پنج جلد از مقالات رسیده چاپ شده و چهل جلد کتاب از تالیفات میرزایی نایینی هم جمع آوری و چاپ شده است.
دبیرکل کنگره بینالمللی میرزای نائینی این کنگره شامل کمیته های علمی فقه و اصول، زندگینامه، قرآن و حدیث، اندیشه های سیاسی و کلام است.