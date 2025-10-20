برگزاری کنگره بین المللی میرزای نایینی در قم، مشهد، کربلا و نجف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیرکل کنگره بین‌المللی میرزای نائینی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه‌های علمیه قم و نجف محور این رویداد است، گفت: بخش نخست این کنگره اول آبان‌ماه در قم برگزار می‌شود و بخش دوم نیز ششم آذرماه در نجف با حضور علمای ۲ کشور ایران و عراق ادامه می‌یابد و مراسم اختتامیه هشتم آذرماه در کربلا و سوم آبان ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام احمد فرخ فال گفت: 200 مقاله به دبیرخانه کنگره بین‌المللی میرزای نائینی رسیده که 70 مقاله آن تایید شده است.

وی افزود: در سال های گذشته پنج جلد از مقالات رسیده چاپ شده و چهل جلد کتاب از تالیفات میرزایی نایینی هم جمع آوری و چاپ شده است.

دبیرکل کنگره بین‌المللی میرزای نائینی این کنگره شامل کمیته های علمی فقه و اصول، زندگینامه، قرآن و حدیث، اندیشه های سیاسی و کلام است.