به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پلیس فتا پایتخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فردی با هویت پژمان قدرت بیگی (مشهور به پژمان بیگی)، باوجود نداشتن هیچگونه مدرک پزشکی، در فضای مجازی اقدام به درمان پزشکی می‌کند.

این فرد همچنین اقدام به تاسیس موسسه غیر مجاز پزشکی و تبلیغ غیر مجاز خدمات سلامت محور و انتشار محتوای غیر اخلاقی از مراجعین در پیام رسان اینستاگرام کرده است و موجبات ورود صدمات جسمی و روحی به مراجعان و مردم را فراهم آورده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که این متهم متواری است، به همین دلیل با حکم قضائی، عکس متهم بدون پوشش منتشر خواهد شد؛ لذا از شهروندان درخواست می‌شود ضمن پرهیز از مراجعه به وی یا صفحات اینستاگرامی وی، چنانچه از محل اختفای نامبرده اطلاع دارند با مراجعه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران و یا پلیس فتای تهران بزرگ یا آیدی Poshtiban۱۴۴۵ در پیام رسان ایتا ارتباط برقرار کنند.