معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تعداد کودکان دچار سوءتغذیه یا کمبود ریزمغذی در استان را ۱۰ هزار نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی در نشست کمیته دانشگاهی بررسی مرگ کودکان یک تا ۵۹ ماهه که با حضور دکتر میثم معزی، معاون درمان دانشگاه، روسای بیمارستانها، اساتید و تعدادی از مدیران معاونتهای درمان، بهداشت و توسعه در حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت سلامت کودکان استان، گفت: بر اساس پایش و رصدهای انجامشده در حوزه بهداشت استان، حدود ۱۰ هزار کودک دچار سوءتغذیه، کمبود ریزمغذیها یا لاغری مفرط هستند.
وی افزود: از آنجا که تغذیه و مراقبتهای بهداشتی در دو سال نخست زندگی، نقش تعیینکنندهای در رشد جسمی، ذهنی و ایمنی کودکان دارد، تلاش شده نگاه خیرین و نهادهای مشارکتی به حوزه سلامت کودکان معطوف شود؛ بنابراین با حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و ادارهکل بهزیستی استان، تاکنون سههزار کودک از خدمات حمایتی این دو نهاد بهرهمند شدهاند.
دکتر شریفی ادامه داد: همچنین در این راستا، نشستهای متعددی با حضور خیرین سلامت، مؤسسه ۱۴ معصوم (ع)، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و سایر مؤسسات فعال در شهرستانها برگزار شده است. با نیازسنجی و اولویتبندی انجامشده، مقرر گردید طی دو هفته آینده، برای ۱۵ مؤسسه بستههای غذایی مصوب کارشناسان تغذیه مرکز بهداشت استان، بین کودکان دارای سوءتغذیه توزیع شود تا بتوانیم این نسل فعال و آیندهساز را از موهبت الهی سلامت برخوردار سازیم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به سیر تاریخی مرگومیر کودکان تصریح کرد: پیش از انقلاب، به ازای هر یکهزار تولد زنده، بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نوزاد پیش از یکسالگی جان خود را از دست میدادند، اما با توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و اجرای برنامه ایمنسازی، اکنون پوشش واکسیناسیون در استان خوزستان بیش از ۹۸ درصد است. افتخار میکنیم که امروز در استان، هیچ مورد مرگ ناشی از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وجود ندارد؛ بیماری سرخک ریشهکن شده، فلج اطفال و کزاز نوزادی حذف شدهاند و گواهیهای بینالمللی مربوطه از سازمان جهانی بهداشت دریافت شده است.
وی میگوید: چالش امروز، بیماریهای عفونی نیست، بلکه بیماریهای غیرواگیر، ناهنجاریهای مادرزادی و حوادث و سوانح عامل اصلی مرگ کودکان هستند. در این زمینه، دانشگاه با اجرای طرح تحلیل الگوی دهساله مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در شورای سلامت شهرستانها، اقدامات مؤثری را آغاز کرده است. نقاط حادثهخیز شناسایی و مداخلات مشترکی با شورای ترافیک استان، استانداری و پلیس راهور انجام شده که شامل اصلاح مسیرها، ایمنسازی معابر، بهسازی علائم و تابلوهای هشدار و کنترل صدور گواهینامهها است.
دکتر شریفی بیان کرد: در حوزه پیشگیری از خفگی و آسپیراسیون در کودکان نیز برای نخستینبار در مرکز بهداشت استان، آموزش احیای پایه (CPR) به پزشکان، پرسنل درمان، بهورزان و حتی دانشآموزان مدارس ارائه شده است. این اقدام نقش مهمی در کاهش مرگهای ناشی از انسداد راه هوایی در کودکان خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد سلامت والدین، افزود: با تقویت مراقبتهای بهداشتی، آموزش والدین، افزایش آگاهی عمومی و توسعه خودمراقبتی، میتوان از بسیاری از مرگها پیشگیری کرد. پیشگیری آسانتر، کمهزینهتر و بیعارضهتر از درمان است.
دکتر شریفی اظهار داشت: سهم نظام سلامت در تأمین سلامت حدود ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد سلامت جامعه وابسته به همکاریهای بینبخشی است و از آنجا که یکی از مهمترین علل مرگومیر کودکان خوزستانی، بیماریهای تنفسی ناشی از آلودگی هواست، بنابراین برای کنترل آلودگی هوا در استان باید با همکاری بینبخشی اقدامات موثرتری انجام شود.