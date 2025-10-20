پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: انار این شهرستان علاوه بر استانهای همجوار به کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: برداشت انار از هزار و ۶۳۰ هکتار از باغهای این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی میشود امسال حدود ۶۵ هزار تن از این محصول برداشت و به بازار مصرف ارسال شود.
فرهمند آقایی افزود: برداشت انار در شهرستان کازرون از اواسط مهرماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد و شهرستان کازرون دومین قطب تولید انار در استان فارس است.
او ادامه داد: میانگین تولید انار در باغهای شهرستان کازرون حدود ۴۰ تن در هکتار است و محصول انار این شهرستان علاوه بر سایر نقاط استان فارس به استانهای همجوار و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: عمدهترین ارقام انار تولیدی در شهرستان کازرون شامل رباب، بریت، اتابکی و میخوش است که رقم رباب مرغوبترین آنهاست.
او گفت: از ارقام جدید که در سالهای اخیر کشت شده است میتوان به رقم واندرفول اشاره کرد که یک رقم تجاری و مناسب صادرات است.
آقایی در ادامه گفت: با توجه به نبود صنایع فرآوری کافی در محصول انار این شهرستان، از سرمایه گذاران برای راه اندازی صنایع تبدیلی حمایت میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون اضافه کرد: از این محصول تولیدی علاوه بر محصول تازه خوری در تهیه رب انار، آب انار، لواشک و دیگر فرآوردهها استفاده میشود.