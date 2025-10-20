به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: از فردا سه شنبه بارش‌های رگباری همراه با تند باد‌های لحظه‌ای استان را فرا می‌گیرد و لازم است کشاورزان و سایر ساکنان منطقه هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

مهدی صابری افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۲ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وضعیت جوی استان برای فردا سه شنبه همراه با رگبار متناوب باران و رعدوبرق و با وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

صابری اظهارکرد: اثرات مخاطره در منطقه از جمله آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، برخورد صاعقه، خسارت به سازه‌های سبک در اثر تند باد لحظه‌ای، گردوخاک، بارش برف در ارتفاعات و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و نشستن در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی از ضروریات برای کاهش خسارت‌های احتمالی است.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته چالدران با دمای سه درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و میاندوآب با ۲۷ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بود.