فرودگاه بین المللی «الماس» سرخس با داشتن زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند به یکی از محور‌های توسعه اقتصادی شهرستان و خراسان رضوی تبدیل شود.

فرودگاه «الماس» سرخس، قابل تبدیل شدن به یک محور‌ توسعه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، جانشین پلیس فرودگاه‌های کشور در حاشیه بازدید از فرودگاه بین المللی الماس و منطقه ویژه اقتصادی سرخس، گفت: بدون تردید، فعال شدن این فرودگاه، نقش مهمی در رونق اقتصادی، تسهیل حمل‌ونقل هوایی و افزایش تعاملات تجاری منطقه خواهد داشت.

سرهنگ مهدی رستمی افزود: در این بازدید، بخش‌های مختلف فرودگاه بررسی و با مسئولان منطقه، هماهنگی‌های لازم برای رفع موانع موجود انجام شد.

او ادامه داد: حوزه‌هایی که مرتبط با پلیس فرودگاه است نیز شناسایی و توصیه‌های لازم برای تکمیل و آماده‌سازی آنها ارائه شد تا پس از رفع نواقص، پلیس فرودگاه بتواند در محل مستقر شود و فعالیت خود را آغاز کند.

این بازدید با هدف ارزیابی زیرساخت‌ها و بررسی وضعیت آمادگی فرودگاه برای بازگشایی مجدد و آغاز فعالیت‌های پروازی انجام شد.