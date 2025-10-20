پخش زنده
بهینهسازی مصرف گاز طبیعی در فصول سرد؛ گامی مؤثر در کاهش هزینههای خانوار و توسعه گازرسانی در نقاط سخت گذر چهارمحال و بختیاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری به منظور کاهش هزینههای خانوارها و مشترکین گاز، از تمامی شهروندان درخواست میکند در فصول سرد سال، با رعایت اصول بهینهسازی مصرف گاز، به حفظ منابع طبیعی و کمک به مدیریت پایدار مصرف انرژی کمک کنند.
این شرکت با تاکید بر اهمیت استفاده بهینه از گاز طبیعی، به خانوادهها پیشنهاد میکند که با تنظیم دمای مناسب در محیط خانه، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و مراقبت از تجهیزات گازسوز، سهم خود را در کاهش مصرف گاز و صرفهجویی در هزینههای ماهانه ایفا کنند.
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با هدف توسعه زیرساختهای گازرسانی در مناطق صعبالعبور، در حال انجام طرحهای مختلف گازرسانی به این نقاط است.
این پروژهها به منظور تسهیل دسترسی به گاز طبیعی برای خانوادهها و بهبود کیفیت زندگی در مناطق دورافتاده استان در حال اجرا میباشند.
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت همافزایی و همکاری مردم در مدیریت مصرف گاز، از تمامی مشترکین عزیز درخواست دارد که با رعایت نکات ساده بهینهسازی مصرف گاز، در کنار شرکت گاز استان، نقش مؤثری در حفظ منابع و کاهش هزینههای خانوار ایفا کنند.