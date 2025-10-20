رئیس کمیته آمادگی جسمی بانوان استان البرز با اشاره به کسب نخستین مدال برنز نیکو روزبهانی پیشکسوت البرز در مسابقات جهانی و پارا آسیایی گفت: افتخارآفرینی توان یاب‌های ورزشکار البرز ظرفیت قابل تأملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، فتانه مالمیر با حضور در سیمای البرز و برنامه زنده ورزش البرز گفت: نیکو روزبهانی در مسابقات جهانی و پاراآسیایی اولین مدال برنز مدال پیشکسوتان البرز را کسب کرد،چهار ملی پوش در استان البرز در رشته وزنه برداری داریم، که هر کدام از این ورزشکاران در مدت زمان یک ساله آموزش موفق به کسب رتبه شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تخصیص سالن استاندارد وزنه برداری ویژه بانوان در برنامه ورزش البرز تصریح کرد: پیگیری‌هایی از طرف مسئولان صورت گرفته است و قول مساعد برای تخصیص دو سالن از ورزشگاه انقلاب ویژه وزنه برداری و دو میدانی داده شده است.

مالمیر با بیان اهمیت ورزش برای بانوان با حضور در برنامه زنده سیمای البرز اظهار کرد: ۲۳ مهرماه مسابقه انتخابی ملی برای مسابقات چین بود که در این دوره شرکت کردم و مدال اول را کسب کردم و عازم مسابقات قهرمانی به چین هستم.

مربی رشته وزنه برداری در شبکه البرز تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ با دعوت برای ورزشکاران توان یاب شروع به کار کردم. وقتی جسارت و قهرمانی آنان را دیدم علاقمند به همکاری و مربی گری برای آنان شدم.