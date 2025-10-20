به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این جلسه اساسنامه موسسه هنری صبا با اصلاحات جدید آن، بررسی و تصویب شد.

همچنین اصلاحات مورد نظر شورای هنر در خصوص سند ملی موسیقی مطرح و قرار شد در جلسه بعدی شورا، بررسی و تصویب شود.

در ادامه این جلسه پیشنهاد معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تغییر ماده ۲۷ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها مطرح شد و بعد از بررسی ابعاد آن، به تصویب رسید.

بر این اساس و با توجه به سیاست‌های دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تمرکز زدایی از فعالیت‌های هنری و واگذاری امور به استان‌ها، ادارات کل استانی و هیئت‌های مربوطه، می‌توانند مجوز فعالیت کانون‌ها و انجمن‌های استانی و موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره را صادر کنند.

در ادامه این جلسه، گزارشی از فعالیت دبیرخانه برگزاری طرح‌ها و برنامه‌های هنری برای کمک به شور و نشاط اجتماعی توسط دکتر محمدمهدی احمدی، سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد و دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو نیز با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، گزارشی در مورد نقش هنر و هنرمندان در تاب آوری اجتماعی و ایجاد انسجام ملی ارائه کرد و اعضای شورای هنر در این زمینه همفکری کردند.

ضرورت توجه به دارایی‌ها و ظرفیت‌های هنری با روش‌های خلاقانه و ابتکاری، تغییر در برخی از رویکرد‌های مغایر انسجام ملی، توجه بیشتر و عمیق‌تر به ظرفیت‌های فرهنگی و استفاده از مناسبت‌ها و ظرفیت‌های ملی و مذهبی در انسجام ملی، استفاده از مناسبت‌های عزا و شادی و تقویت برنامه‌های نشاط آفرین، استفاده از ظرفیت جشن‌های فصلی ایرانی از جمله نوروز، تیرگان، مهرگان و یلدا همزمان با مناسبت‌های مذهبی و دینی، ضرورت نقش آفرینی و جاری شدن هنر در زندگی روزمره، ایجاد ساز و کار ارتباط نظام‌مند با هنرمندان و حمایت از ایشان و استفاده از ظرفیت‌های آنان برای کمک به تاب‌آوری اجتماعی، استمرار و عمومی سازی برنامه‌های فرهنگی و هنری و پرهیز از نگاه‌های مقطعی و موردی، اجرای برنامه‌های هنری در فضای عمومی، ضرورت پیوند جامعه با رسانه و رفع شکاف‌های موجود در این زمینه، استفاده از ظرفیت حضور چهره‌های هنری در رسانه ملی، پخش برنامه‌های هنری در رسانه ملی، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ادبی و نویسندگان در طراحی و اجرای برنامه‌ها، ضرورت تداوم برنامه‌ها از آبان تا نوروز و هماهنگی بین رسانه و فضای مجازی از جمله موضوعاتی بود که اعضای شورا در مورد آنها تبادل نظر کردند.