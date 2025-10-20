به مناسبت هفته بهداشت روان و اهمیت آن در رشد و شکوفایی و نشاط دانش آموزان سفره سلامت و صبحانه ساده در مدرسه شهید پورنصیری گوراب زرمیخ پهن شد.

سید محمود رزمگیر همچنین در این مراسم و دورهمی دانش آموزان ، به نکاتی در زمینه سلامت جسم و تاثیر آن بر روان دانش آموزان و نقش موثر تلاش و کوشش در موفقیت دانش آموزان اشاره کرد.